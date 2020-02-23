"Щось виплюнув, шось зайшло": Чигринський – про свій алкогольний досвід

Український захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський поділився думками щодо улюблених напоїв і їх користі.

"Взагалі не вживаю алкоголь. Випадково спробував, коли був маленьким. У холодильнику стояла пляшка з-під води, а в ній була горілка. Мене підсушило і я випив з горла з неї. Щось виплюнув, щось зайшло. Це був мій єдиний досвід. Мені було менше 10 років. Після цього не пробував.

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Спочатку це було через те, що я спортсмен, а потім вийшло на інший рівень. Зараз я розумію, що це не настільки шкідливо. Можна було б дозволяти собі іноді келих вина, але так як я не пробував і не знаю, що це таке... Для чого це штучно за вуха притягувати, якщо бажання немає?

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Те саме з "Кока-колою". Останній раз її пив, коли мені було 18-19 років. Я п’ю воду і чай. Багато п’ю чаю, протягом цілого дня. По 6 чашок з медом в день. Мате пробував, але не п’ю", – сказав Чигринський в інтерв’ю програмі "Легіонер".

Нагадаємо, Чигринський перебував у структурі Шахтаря з липня 2002 року, граючи у молодіжних командах "гірників" та в оренді у запорізькому Металурзі. 31 серпня 2009 року українець за 25 млн євро перейшов у каталонську Барселону, звідки через сезон повернувся до табору "помаранчево-чорних" за 15 млн євро. У лютому 2015 року перебрався у Дніпро, звідки в липні 2016-го перейшов у грецький АЕК, де грає до сьогодні.

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