Чигринський розкрив секрет успіхів Шахтаря

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський, який раніше захищав кольори Шахтаря, вважає, що роль президента "гірників" Ріната Ахметова стала визначальною у становленні та подальших успіхах донецького клубу.

"Секрет успіхів Шахтаря? У першу чергу це – ставлення президента. І ставлення не тільки у фінансовому аспекті. Цей підхід – це така база була, із якої все починалося.

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Була стратегія, напрямок, якого він дотримувався. Клуб розвивався абсолютно у всіх напрямках, і президенту вистачало після невдач, я ж пам’ятаю, скільки ми разів в ЛЧ виходили, звідти далі не могли вийти, потім з Кубка УЄФА вилітаємо…

Це потрібно мати терпіння, щоб не сходити із цього шляху. Ти один раз вилітаєш, другий, третій, і уже можуть з’явитися сумніви, що, можливо, наш шлях – інший. Але він бачив вектор розвитку, який принесе успіх. І в нього вистачало терпіння продовжувати цей шлях.

Наскільки важко президент усі ці невдачі команди переносить, але я не бачив у нього більшого розпачу, аніж у нас, футболістів. Тобто, він себе контролював. Контроль давав над собою, над ситуацією. І це дуже важливо було. А клуб розвивався на всіх рівнях. І в кінці це дало ось такий результат (перемога в Кубку УЄФА – прим.)", – сказав Чигринський в інтерв'ю програмі "Великий футбол".

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