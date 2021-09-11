"Дуже радий стати частиною сім'ї Іонікоса. Я тренувався разом з командою близько місяця, і хочу подякувати за те, як мене прийняли. Президенту, тренеру, і моїм товаришам по команді. Я побачив колектив зсередини і мені сподобалася атмосфера та організація, яка в ньому панує.

Чигринський офіційно приєднався до новачка грецької першості

Іонікос – історична команда, яка повернулася у вищу лігу через кілька років. У кожному матчі ми будемо намагатися показати все, на що здатні. Ми не можемо ставити за мету виграш титулів, але ми можемо мріяти про добрі результати і про гідні виступи у чемпіонаті та кубку.

Я вірю в цю команду, і вірю в себе. Разом з гравцями і тренерами ми будемо працювати над тим, щоб домогтися чогось для історії команди та світу. Перш за все хочеться бути здоровим, щоб викладатися на полі на всі 100 відсотків і домагатися того, чого ми заслуговуємо", – цитує Чигринського Athina984.

Нагадаємо, контракт українця з Іонікосом розрахований до літа 2022 року.

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