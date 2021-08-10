Чигринський підтримує форму з новачком грецької Суперліги – українець досі залишається без клубу
15:21 - Читать на русском
Захисник Дмитро Чигринський не поспішає підписувати контракт з новим клубом.
Екс-гравець Шахтаря і Барселони наразі тренується з Іонікосом, повідомляє SDNA.
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Про підписання контракту з новачком грецької Суперліги не йдеться. 34-річний Чигринський намагається підтримувати форму, допоки не визначиться його нове місце роботи. У червні його контракт з АЕКом завершився, і досвідчений центрбек отримав статус вільного агента.
Додамо, що нещодавно Чигринського пов'язували з новачком чемпіонату Польщі – Термалікою.
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