Захисник Дмитро Чигринський не поспішає підписувати контракт з новим клубом.

Екс-гравець Шахтаря і Барселони наразі тренується з Іонікосом, повідомляє SDNA.

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Про підписання контракту з новачком грецької Суперліги не йдеться. 34-річний Чигринський намагається підтримувати форму, допоки не визначиться його нове місце роботи. У червні його контракт з АЕКом завершився, і досвідчений центрбек отримав статус вільного агента.

Додамо, що нещодавно Чигринського пов'язували з новачком чемпіонату Польщі – Термалікою.

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