Чигринський отримає пропозицію від АЕКа – українець буде змушений вирішити дилему

Екс-оборонець Шахтаря і Барселони Дмитро Чигринський близький до підписання нового контракту зі своїм клубом.

Український легіонер АЕКа Дмитро Чигринський найближчим часом отримає пропозицію щодо нового контракту з грецьким клубом, повідомляє видання SDNA.

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Чинна угода екс-захисника збірної України спливає 30 червня 2020 року і може автоматично продовжитись ще на рік при умові, якщо Дмитро зіграє більше 25 матчів в цьому сезоні. Зараз на рахунку 33-річного українця 17 поєдинків.

Керівництво АЕКа планує запропонувати Чигринському контракт за схемою 1+1. Окрім того, боси грецького клубу розглядають можливість урізати зарплату захиснику через травми – нині річний оклад футболіста складає 400-450 тисяч євро. Італійський наставник команди Массімо Каррера розраховує на українця, адже вбачає у нашому легіонерові лідера як на полі, так і у роздягальні.

Нагадаємо, Чигринський виступає за АЕК з липня 2016 року – оборонець перебрався у грецький клуб з Дніпра у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює українця у 600 тис. євро.

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