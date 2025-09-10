Український захисник Дмитро Чигринський офіційно завершив карʼєру у 38 років. Про це повідомив його агент Олександр Панков.

Протягом професійної карʼєри Чигринський тричі захищав кольори Шахтаря, який став його останнім клубом, а також виступав за запорізький Металург, Барселону, Дніпро, АЕК та Іонікос. У складі національної збірної України провів 29 поєдинків.

Паралельно з цим зʼявилася інформація, що Чигринський приєднався до тренерського штабу нового наставника грецького Аріса – Маноло Хіменеса. 61-річний іспанець раніше очолював Севілью, АЕК (чотири рази), Сарагосу, Лас-Пальмас, Аль-Райян, Аль-Вахду, Серро Портеньйо та АПОЕЛ. Відомо, що Чигринський уже працював під керівництвом Хіменеса у АЕК, провівши разом із ним 58 матчів.

