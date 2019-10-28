Чигринський не допоміг АЕКу уникнути поразки в дербі з Олімпіакосом

Англія — 27 жовт 2174
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Ліверпуль – Тоттенхем: сейви Гассаніги зберегли інтригу, "шпори" не грали, а терпіли, вольовий Клопп не підпускає Сіті
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Динамо – Карпати: Шабанов підносить дари, воротар Шахтаря компенсує втрату очок, суддівський скандал і трохи містикиУкраїна — 27 жовт 10018
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Олександрія зупинила Шахтар у виїзному матчі УПЛ з двома вилученнями – перша втрата очок лідераУкраїна — 27 жовт 6047
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Динамо – Карпати: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це булоУкраїна — 27 жовт 4709
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Десна на виїзді розгромила Львів та повернулася на другу позицію – "містяни" перервали вражаючу безгольову серіюУкраїна — 27 жовт 2427