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Чигринський не допоміг АЕКу уникнути поразки в дербі з Олімпіакосом

00:31 17 Читать на русском
Чигринський не допоміг АЕКу уникнути поразки в дербі з Олімпіакосом
Гравці Олімпіакоса святкують гол / Fosonline

У 8-му турі грецької Супер ліги зійшлися гранди – Олімпіакос та АЕК.

Господарі впевнено почали гру і вже на 9-й хвилині відкрили рахунок: метушнею захисників АЕКа скористався Судані, який прострілив на дальню стійку, звідки Семеду переправив м'яч у ворота. Другий гол підопічні Педру Мартінша забили вже у другому таймі: з ударом Камара з-за меж штрафного майданчика не впорався Цинтотас.

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Зазначимо, що наш Дмитро Чигринський провів на полі увесь матч. Після 8 турів його команда посідає 5 місце. Лідирує – Олімпіакос.

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Світ Відеоновини Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни Олімпіакос Олімпіакос Греція
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