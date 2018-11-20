Чигринський назвав причину свого провалу в Барселоні

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський пригадав період свого виступу в Барселоні.

"Я упустив свій шанс. Я дуже хотів грати і тому іноді намагався відразу показати все, на що здатний. Часом це було проти мене.

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Хаві мені якось сказав: "Я тут з дитинства, але якщо я провалюсь в парі матчів, вболівальники мене знищать". Тоді я думав, що він жартує, але це був не жарт", – сказав Дмитро Чигринський в документальному фільмі Take the Ball, Pass the Ball.

Нагадаємо, що Дмитро Чигринський виступав за Барселону в 2009-2010 роках. У складі каталонців зіграв 12 матчів, але забитими м'ячами не відзначився.