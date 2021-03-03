Чигринський отримає посаду в АЕКу по завершенні сезону за однієї умови, – ЗМІ
10:17 - Читать на русском
Захисник АЕКа Дмитро Чигринський близький до зміни амплуа по завершенні поточного сезону.
Українець може отримати посаду в АЕКу, якщо вирішить завершити кар'єру влітку, повідомляє SDNA.
Лунін похизувався "скромною" Audi, яку отримав від спонсора Реала
Однією з причин такої пропозиції є відхід Мінаса Лісандроса з посад першого віце-президента та керівного директора АЕКа.
До слова, Чигринський провів 17 матчів у складі грецької команди в поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.
Наші за кордоном: Маліновський повернувся розкішним голом, Зінченко б'є рекорди, Зубков дублем косплеїв Мессі та Роналду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter