Захисник АЕКа Дмитро Чигринський близький до зміни амплуа по завершенні поточного сезону.

Українець може отримати посаду в АЕКу, якщо вирішить завершити кар'єру влітку, повідомляє SDNA.

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Однією з причин такої пропозиції є відхід Мінаса Лісандроса з посад першого віце-президента та керівного директора АЕКа.

До слова, Чигринський провів 17 матчів у складі грецької команди в поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.

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