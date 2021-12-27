Грецький АЕК не дуже вигадливий у пошуку головного тренера команди.

Тиждень тому АЕК звільнив Массімо Карреру, а сьогодні представив громадськості нового головного тренера. Ним став Маноло Хіменес, повідомляє прес-служба греків.

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Додамо, що 56-річний іспанець вчетверте очолив афінський клуб. В минулі рази Хіменес зумів виграти з АЕКом Кубок Греції (2011) та національний чемпіонат (2017/18). Також Маноло може похизуватися роботою в Севільї, Сарагосі та Лас-Пальмасі.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні АЕК після 12 турів чемпіонату Греції набрав 24 пункти і посідає четверту сходинку турнірної таблиці. "Орли" провалили виступ у Лізі Європи, ставши у своїй групі останніми (три очки за підсумками шести зустрічей). До слова, за грецьку команду виступають двоє українців – Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

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