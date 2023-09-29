"Однозначно, з Барселоною для мене буде не просто гра. Але після стількох років повернутися на цей рівень Ліги чемпіонів… Вище за цю мотивацію нічого не може бути.

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Можливо, будуть якісь додаткові розмови, це Барселона. Але команда змінилася, багато людей змінилось, вони теж за цей період в 10-15 років пройшли певний шлях. Тоді Барселона була топ, а в останні роки вони пройшли певну кризу. Це футбол, це життя. Все змінюється.

Але, звичайно, це буде не просто матч для мене. При зустрічі скажу Хаві іспанською: "Привіт, як справи?". Думаю, він скаже мені щось приємне. Ми з ним добре спілкувалися, тому впевнений, що він мене гарно привітає", – розповів Чигринський в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, що в найближчому турі ЛЧ Шахтар зіграє на полі Антверпена (4 жовтня), і лише потім "гірники" проведуть спарку з Барселоною (25 жовтня та 11 листопада).

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