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Кубок Греції: Олімпіакос легко розібрався з Ксанті

22:08 197 Читать на русском
Кубок Греції: Олімпіакос легко розібрався з Ксанті
Дмитро Чигринський / Фото: АЕК

АЕК здобув путівку у наступний раунд Кубка Греції.

Кубок Греції, 1/8 фіналу, матч відповідь (перший матч – 1:1)

АЕК – Ханія – 5:0

Голи: Галу, 21, Крстічич, 28, Мантолос, 58 (пен.), Лівая, 78, 82

Олімпіакос – Ксанті – 3:1 (перший матч – 0:0)

Голи: Поденсе, 29, 61, Хассан, 52 – Бріто, 75 (пен.)

Динамо феєрично втратило перемогу над Стяуа

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Греції АЕК вдома знищив Ханію. До розгрому суперника долучився і Дмитро Чигринський, який провів на полі увесь матч.

Суперника в 1/4 фіналу турніру АЕК дізнається згодом за підсумками жеребкування.

Олімпіакос також не відчув спротиву від Ксанті. Вже на початку другого тайму гол Хассана зняв всі запитання у протистоянні, а дубль Поденсе повністю демотивував Ксанті. Гості спромоглися лише на гол з пенальті.

Теги
Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Світ АЕК Афіни АЕК Афіни
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