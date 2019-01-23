Кубок Греції: Олімпіакос легко розібрався з Ксанті

АЕК здобув путівку у наступний раунд Кубка Греції.

Кубок Греції, 1/8 фіналу, матч відповідь (перший матч – 1:1)

АЕК – Ханія – 5:0

Голи: Галу, 21, Крстічич, 28, Мантолос, 58 (пен.), Лівая, 78, 82

Олімпіакос – Ксанті – 3:1 (перший матч – 0:0)

Голи: Поденсе, 29, 61, Хассан, 52 – Бріто, 75 (пен.)

Динамо феєрично втратило перемогу над Стяуа

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Греції АЕК вдома знищив Ханію. До розгрому суперника долучився і Дмитро Чигринський, який провів на полі увесь матч.

Суперника в 1/4 фіналу турніру АЕК дізнається згодом за підсумками жеребкування.

Олімпіакос також не відчув спротиву від Ксанті. Вже на початку другого тайму гол Хассана зняв всі запитання у протистоянні, а дубль Поденсе повністю демотивував Ксанті. Гості спромоглися лише на гол з пенальті.