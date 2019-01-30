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Чигринський допоміг АЕКу обіграти Левадіакос, ПАОК без Шахова і Хачеріді вирвав перемогу у Яніни Наумця

19:08 66 Читать на русском
Чигринський допоміг АЕКу обіграти Левадіакос, ПАОК без Шахова і Хачеріді вирвав перемогу у Яніни Наумця
Чигринський допоміг АЕКу обіграти Левадіакос

Завершились матчі 15 туру чемпіонату Греції за участі українських виконавців. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Чемпіонат Греції 2018/19, 15-й тур

ПАОК – Яніна – 2:1

Голи: Пелкас, 38 (пен.), Свідерскі, 87 – Кутруманос, 52

Нереалізований пенальті: Акпом (ПАОК), 76

АЕК – Левадіакос – 1:0

Гол: Понсе, 24

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ПАОК приймав Яніну Наумця. Українець не вийшов на поле, а Шахов та Хачеріді залишились поза заявкою господарів. ПАОК контролював хід гри та вийшов вперед наприкінці першого тайму. Гості на старті другої половини гри зрівняли рахунок та сіли в оборону. Згодом ПАОК отримав право на ще один пенальті, але Акпом не реалізував цю нагоду. Долю матчу вирішив гол Свідерскі наприкінці матчу. ПАОК має в активі 50 очок та очолює турнірну таблицю, Яніна із 17 пунктами залишилась на 13 місці.

АЕК Чигринського мінімально здолав Левадіакос, українець провів на полі весь матч. АЕК має в активі 36 очок та перебуває на 3 місці, Левадіакос із 12 пунктами перебуває на 15 сходинці турнірної таблиці.

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