Чигринський дебютним голом допоміг Іонікосу здобути перемогу
Астерас поступився Іонікосу в рамках 29-го туру чемпіонату Греції. Дмитро Чигринський відзначився забитим м'ячем.
Греція, 29 тур
Астерас – Іонікос – 2:3
Голи: Рієра, 5, Мунафо, 87 – Чигринський, 29, Мантзіс, 41, 52
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Дмитро Чигринський звично з'явився у стартовому складі гостей і сьогодні безпосередньо вплинув на результат. Наш земляк зрівняв рахунок на 29-й хвилині, забивши свій перший м'яч у складі Іонікоса.
Команда Чигринського здобула перемогу і віддалилася від зони вильоту. Наразі у активі Іонікоса 30 очок.
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