Греція, 29 тур

Астерас – Іонікос – 2:3

Голи: Рієра, 5, Мунафо, 87 – Чигринський, 29, Мантзіс, 41, 52

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Дмитро Чигринський звично з'явився у стартовому складі гостей і сьогодні безпосередньо вплинув на результат. Наш земляк зрівняв рахунок на 29-й хвилині, забивши свій перший м'яч у складі Іонікоса.

Команда Чигринського здобула перемогу і віддалилася від зони вильоту. Наразі у активі Іонікоса 30 очок.

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