Чічіков назвав причини спаду у грі СК Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Олексій Чічіков розповів про ситуацію в команді і успіхи дніпрян у першій половині сезону.

"Звичайно, могло бути краще – хотілось, аби було краще. Просто я не забуваю, що у деяких поєдинках ми не добрали очок, а в деяких (наприклад, із Десною) нам пощастило здобути кращий результат, аніж того диктувала логіка гри. Поки ми на дев’ятому місці, й боротьба за першу шістку триває.

У команді немає "золотої середини" в плані кадрів – у нас або дуже досвідчені гравці, або дуже молоді. Тобто є великий розрив у кадрах: або ті, кому за 30, або ті, кому до 23. При тому, що ми вдало стартували, а потім, очевидно, не змогли вчасно перебудуватися, бо у нижчих лігах звикли атакувати в кожній грі. Ще мали таку проблему – фізично "просідали" у других таймах, чого зараз уже немає.

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Для нас це пробний рік в УПЛ, нам треба адаптуватись, освоїтися. Маємо дуже талановиту молодь, але недосвідчену – багато футболістів узагалі не грали на такому рівні. Ми дуже багато працюємо на тренуваннях, зокрема – над тактикою, відпрацьовуючи, окрім іншого, виходи: з оборони в атаку, з атаки в оборону. На тренуваннях виходить майже все, а в матчах – інакше.

Ключовим для нас поки був матч із Маріуполем: ми їм нічим не поступилися по грі, але програли, після чого настав спад. І тренерський штаб вирішив, що на цьому відрізку треба насамперед брати очки, тобто зробити ставку на оборону. Вже взимку зможемо все відкоригувати", – цитує Чічікова офіційний сайт української Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 після 15 турів УПЛ посідає 9 місце, набравши 15 очок.

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