Чічаріто потрапив у топ-7 бомбардирів іспаномовних країн

Нападник збірної Мексики відзначився черговим голом за збірну.
Товариський матч
США – Мексика – 0:3
Голи: Чічаріто, 21, Гутьєррес, 78, Антуна, 82
У товариському матчі між національними збірними США і Мексики перемогу здобули гості. Рахунок у поєдинку своїм точним ударом відкрив Хав'єр Чічаріто. Цей м'яч став для нього вже 52-м у футболці національної збірної своєї країни. Чічаріто вийшов на сьоме місце серед усіх футболістів з країн, де офіційною мовою вважається іспанська.
Чічаріто став гравцем Севільї
Топ-7 іспаномовних бомбардирів:
1-2. Карлос Руїс (Гватемала) – 68
1-2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 68
3. Давід Вілья (Іспанія) – 59
4-5. Луїс Суарес (Уругвай) – 57
4-5. Карлос Альберто Павон (Гондурас) – 57
6. Габріель Батістута (Аргентина) – 54
7. Чічаріто (Мексика) – 52
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