Чічаріто потрапив у топ-7 бомбардирів іспаномовних країн

Нападник збірної Мексики відзначився черговим голом за збірну.

Товариський матч

США – Мексика – 0:3

Голи: Чічаріто, 21, Гутьєррес, 78, Антуна, 82

У товариському матчі між національними збірними США і Мексики перемогу здобули гості. Рахунок у поєдинку своїм точним ударом відкрив Хав'єр Чічаріто. Цей м'яч став для нього вже 52-м у футболці національної збірної своєї країни. Чічаріто вийшов на сьоме місце серед усіх футболістів з країн, де офіційною мовою вважається іспанська.

Чічаріто став гравцем Севільї

Топ-7 іспаномовних бомбардирів:

1-2. Карлос Руїс (Гватемала) – 68

1-2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 68

3. Давід Вілья (Іспанія) – 59

4-5. Луїс Суарес (Уругвай) – 57

4-5. Карлос Альберто Павон (Гондурас) – 57

6. Габріель Батістута (Аргентина) – 54

7. Чічаріто (Мексика) – 52

TECATITO ️ CHICHARITO!



Corona takes Dest to school on the right wing and feeds Mexico's all-time leading scorer for the opening goal. #USAvMEX pic.twitter.com/WM2YXqNLEi — FOX Soccer (@FOXSoccer) 7 вересня 2019 р.

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