Чічаріто може змінити Вест Хем на Валенсію

Нападник лондонського Вест Хема Хав’єр Чічаріто потрапив до сфери зацікавлень іспанської Валенсії.

Мексиканський форвард незабаром може повернутися до Ла Ліги, повідомляє Levante-LMV.

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За інформацією видання, Чічаріто може покинути Вест Хем у січні. Боси Валенсії готові виділити кошти на підписання 30-річного нападника, але "молотки" наразі не збираються прощатися з одним із своїх провідних виконавців. Через це "кажанам", вочевидь, доведеться запропонувати солідну компенсацію.

У сезоні 2018/19 Хав'єр Чічаріто провів 14 матчів в АПЛ, у яких забив 4 м'ячі та зробив 3 асисти. Мексиканець має досвід гри в Прімері – раніше він захищав кольори мадридського Реала.

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