Чічаріто дав попередню згоду на перехід у Валенсію

Форвард лондонського Вест Хема Хав’єр Чічаріто наблизився до переходу у Валенсію.

Чічаріто домовився з іспанською Валенсією про підписання контракту, повідомляє Marca.

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Основною перепоною цьому трансферу був орендований форвард Челсі Міши Батшуаї, якого Валенсія повернула "синім" і залишила місце нападника вакантним.

Про ціну потенційного переходу поки не повідомляється.

30-річний мексиканець в поточному сезоні провів за команду Андрія Ярмоленка 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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