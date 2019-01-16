toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Чічаріто дав попередню згоду на перехід у Валенсію

09:35 333 Читать на русском
Чічаріто дав попередню згоду на перехід у Валенсію
Хав’єр Чічаріто / Фото reuters

Форвард лондонського Вест Хема Хав’єр Чічаріто наблизився до переходу у Валенсію.

Чічаріто домовився з іспанською Валенсією про підписання контракту, повідомляє Marca.

Скільки Ярмоленко і Ко заробляють у Вест Хемі – Арнаутовіч може покинути клуб через фінансове питання

Основною перепоною цьому трансферу був орендований форвард Челсі Міши Батшуаї, якого Валенсія повернула "синім" і залишила місце нападника вакантним.

Про ціну потенційного переходу поки не повідомляється.

30-річний мексиканець в поточному сезоні провів за команду Андрія Ярмоленка 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Топ-трансфери зими-2018 рік потому: Нідерландська скеля, Негострий перець чилі і кращий за оригінал "Габонський Неймар"

Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Хав’єр Чічаріто Хав’єр Чічаріто Валенсія Валенсія Вест Хем Вест Хем Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
53
хв
Ювентус
19:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук