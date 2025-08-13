"Футбол 24" проаналізував фіаско Динамо проти кіпрського Пафоса у ЛЧ. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Київське Динамо не зуміло пробитися до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У Лімасолі "біло-блакитні" програли і другий поєдинок кіпрському Пафосу (0:2), що відправило чинних чемпіонів УПЛ до кваліфікації Ліги Європи.

Козловський вимагає революцію в УПЛ після вильоту Динамо від Пафоса: "Так більше існувати не можна"

Безідейна та беззуба гра проти острів’ян спровокувала в українському інформаційному полі чутки про те, що керівництво Динамо планує підняти питання про зміну головного тренера. Уже після цього запису ресурс Sport.ua поширив інформацію про те, що ймовірним наступником Шовковського може стати його помічник Олег Гусєв.

Що цікаво, у Лімасолі Динамо продовжило негативну тенденцію: ще жодного разу "біло-блакитні" не перегравали кіпрські клуби.

"Динамо потрібен інший тренер": Саленко – про ганьбу на Кіпрі, помилку Шовковського і завдання Шахтаря