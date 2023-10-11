"Чи зіграю я на Євро-2028? Сподіваюся. Я прагну бути поруч з командою. Залишилося ще кілька років, але я гравець, який на цей час почувається так добре, як ніколи раніше, і, так, я хотів би думати, що моя кар'єра триватиме.

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Як ми знаємо, у футболі багато чого може швидко змінитися, але зараз я почуваюся дуже добре. Якщо ви запитаєте мене зараз, я, звичайно, сподіваюся, що я все ще виступатиму на високому рівні, але ви ніколи не знаєте. Побачимо.

Я грав у першій команді Тоттенхема з 20 або 21 року, тож у мене було дев'ять або десять років на найвищому рівні, і я сподіваюся, що ще вісім або дев'ять років буду в формі. Подивіться на Роналду, Мессі, Лєвандовскі або Ібрагімовіча. Вони покращилися, коли їм виповнилося 30 років", – розповів форвард в інтерв'ю Telegraph.

Нагадаємо, що Євро-2028 буде приймати Великобританія та Ірландія. Через вісім років нападнику збірної Англії Харрі Кейну виповниться 38.

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