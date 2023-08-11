Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив стан справ у команді перед матчем 1-го туру АПЛ проти Ноттінгем Форест.

Олександр Зінченко, який пропустив усі товариські матчі міжсезоння через травму, готовий допомогти своїй команді у першому поєдинку Прем'єр-ліги 2023/24. За словами Мікеля Артети, він не може розраховувати лише на Мохамеда Елнені та Габріеля Жезуса.

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"Новий сезон – це новий виклик і нова можливість. Радий, що Арсенал зіграє перший матч вдома, бо минуло багато часу. У міжсезоння ми намагалися додати глибини і якості складу, стати гнучкішими.

Думаю, що всі будуть готові. Елненівсе ще травмований, як і Жезус. З усіма іншими все гаразд", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Матч першого туру Прем'єр-ліги Арсенал – Ноттінгем Форест стартує 12 серпня о 14:30 за київським часом.

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