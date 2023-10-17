Роберт травмувався у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту, через що пропустив поєдинки збірної Польщі.

Барселона втратила вже сьомого гравця напередодні матчу Ліги чемпіонів з Шахтарем

Як повідомляє Meczyki, Лєвандовскі вже зняв ортопедичний черевик та поступово може збільшувати інтенсивність тренувань. Наступного тижня на поляка чекають ключові обстеження, від яких і залежить, коли нападник зможе повернутись на поле.

Наразі не розглядається можливість повернення Лєвандовскі до першого матчу з Шахтарем (25 жовтня) у групі Ліги чемпіонів – форварда готують до Ель Класіко (28 жовтня). Тож на другий поєдинок проти "гірників" Роберт може бути вже повністю готовим.

Додамо, що Левандовскі провів у поточному сезоні за Барселону 10 матчів, у яких відзначився 6 голами і 4 результативними передачами.

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