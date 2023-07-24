"Чи будуть новачки в Динамо цього літа? Динамо, в принципі, укомплектоване. Наскільки я розумію, там є питання, хто буде грати другим нападником. Швидше за все, це буде Беніто. Може і Ярмоленко зіграти на цій позиції.

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Але головна надія, безперечно, на Ваната. Я прогнозую, що Ванат – це той футболіст, який у цьому сезоні може стати найкращим бомбардиром чемпіонату. Якщо він буде грати так, як грав в основі минулого року, то може стати найкращим бомбардиром чемпіонату України. Звичайно, хотілося би, щоб обійшлося без травм, але це футболіст з дуже хорошим гольовим чуттям, дуже агресивний. Думаю, що 15-20 м'ячів за сезон може забити. Вся надія попереду – якраз на Ваната.

Чи будуть ще новачки? Сумніваюсь. Можливо, на прапорці когось підпишуть, але які завдання? Грати в Лізі конференцій? Цей склад, який є, буде конкурентоздатний. У чемпіонаті все залежить від старту. Якщо вдало стартують, то вони можуть розігнатися і очолювати турнірну таблицю достатньо довго. Приїзд Ярмоленка додав упевненості молодим футболістам Динамо, і вони будуть рости.

Чи є сенс купувати новачків? Якби була Ліга чемпіонів, чи навіть Ліга Європи – то можна було б говорити, що підсилення потрібне. Зараз Динамо вирішило, що той склад, який є, достатньо конкурентноздатний, щоб виграти і УПЛ, і спробувати кваліфікуватися до весняної частини Ліги конференцій" – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Ванат став найкращим бомбардиром Динамо (разом із Буяльським) в УПЛ. 21-річний нападник забив 11 голів у 25-ти матчах. Що стосується підсилення Динамо, то за винятком Андрія Ярмоленка, склад киян поповнили лише футболісти, які прийшли з оренди.

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