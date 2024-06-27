"Чи є сенс битися в агонії?": у СК Дніпро-1 зробили заяву щодо долі клубу
Комерційний директор СК Дніпро-1 Вʼячеслав Фрідман розповів про ситуацію щодо припинення роботи клубу.
"У нас є кошти, але на весь сезон їх не вистачить. Так, можна намагатися боротися за групу єврокубка, можна продавати лідерів, які залишаються на контракті, але чи є сенс битися в агонії? Легше роздати борги і не мучитися. Закрити проєкт солідно – без скандалів та судів, просто через відсутність коштів на подальше існування.
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Якщо СК Дніпро-1 не дихатиме, потрібно набратися сміливості та констатувати смерть", – цитує Фрідмана ТаТоТаке.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону дніпряни фінішували у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці і завоювали право представляти Україну у третьому за силою єврокубку.
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