"Я не знаю, чи є найкращим рішенням Коло Муані або Тюрам. Що ми знаємо, так це те, що Дембеле приносить більше користі, він обігрує суперників, перемагає. На мою думку, коли він вийшов на поле, Усман став людиною матчу.

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Коли у вас є Дембеле, завжди є момент, коли ви знаєте, що він піде в дриблінг, і досягне своєї мети. Ми знаємо, що Дембеле завжди робить одне й те саме, що він завершує гру ударом на трибуни. Але коли у тебе немає чогось кращого... З Коло Муані та Тюрамом все сумно. Коло Муані – одна з найдивніших речей останніх років.

Цікаво, це чи не одне з найбільших пограбувань за останні роки. Я не знаю, як Коло Муані потрапив до Франції і підписав контракт з ПСЖ. М'яч робить йому боляче...", – наводить слова Ріоло AS.

Додамо, що Коло Муані наразі є запасним нападником збірної Франції та допоміг здобути перемогу над Бельгією – саме після його удару та рикошету від Вертонгена м'яч опинився у воротах Кастелса.

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