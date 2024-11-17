"Чи це не найглибше дно в історії?": Мудрик – єдина надія, збірну номінують у Книгу рекордів Гіннеса, обличчя Каладзе
"Футбол 24" зібрав реакцію експертів та вболівальників на матч п'ятого туру Ліги націй Грузія – Україна (1:1).
Давайте відверто: якби до початку матчу у Батумі або після того, як рахунок став 1:1 і наша команда помітно посипалась, вам сказали, що Україна не програє, ви б сильно протестували? Розчарування результатом скоріше продиктоване вбивчим моментом імені Полісся вже у компенсований час, коли "синьо-жовті" могли вирвати перемогу, а також загальною ситуацією у нашій групі.
Грузія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу
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