Давайте відверто: якби до початку матчу у Батумі або після того, як рахунок став 1:1 і наша команда помітно посипалась, вам сказали, що Україна не програє, ви б сильно протестували? Розчарування результатом скоріше продиктоване вбивчим моментом імені Полісся вже у компенсований час, коли "синьо-жовті" могли вирвати перемогу, а також загальною ситуацією у нашій групі.

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