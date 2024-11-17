"Він може грати на кількох позиціях. Можливо, ви назвете мене божевільним за те, що я поставив Кіліана в центр, але він грав у центрі й у двох своїх останніх тренерів.

"Дайте Мбаппе спокій!": Дешам вибухнув через питання журналістів і визнав проблему форварда Реала

За характеристиками він, звичайно, відрізняється від Жиру, тож усе залежить від суперника, проти якого ми граємо. Він вважає за краще зміщуватися ліворуч, але я бачив, як у Реалі він зміщувався праворуч. Це питання балансу.

Чи повернеться Мбаппе на рівень 2022 року? Немає причин у це не вірити. Мені б цього хотілося. Так, він перебуває у складній ситуації, але це не скасовує його заслуг, і він здатний знову робити все, що у нього добре виходило, навіть якщо у 2024 році він був не такий ефективний.

Обставини відрізняються, тому що сьогодні будь-яке ваше слово на видноті – соціальні мережі і далі по ланцюжку. Я говорив із деякими гравцями. Після такого змагання, як Євро, коли у вас лише три тижні на відпочинок, бувають проблеми з виконанням вимог. Вони стають дедалі вищими і вищими.

Весь час гравцям кажуть: "Ти повинен, повинен, повинен". Але іноді щось не виходить або виходить гірше, і це може призвести навіть до депресії. Психологічний стан дуже крихкий. Голова керує ногами", – цитує Дешама RMC Sport.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе залишився у розташуванні Реала і не приїхав до національної команди у листопаді на матчі Ліги націй.