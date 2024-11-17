"Чи повернеться Мбаппе на рівень 2022 року?": Дешам дав прогноз щодо зірки Реала і розкрив, чому гравці регресують
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився щодо ігрової форми нападника Реала Кіліана Мбаппе.
"Він може грати на кількох позиціях. Можливо, ви назвете мене божевільним за те, що я поставив Кіліана в центр, але він грав у центрі й у двох своїх останніх тренерів.
"Дайте Мбаппе спокій!": Дешам вибухнув через питання журналістів і визнав проблему форварда Реала
За характеристиками він, звичайно, відрізняється від Жиру, тож усе залежить від суперника, проти якого ми граємо. Він вважає за краще зміщуватися ліворуч, але я бачив, як у Реалі він зміщувався праворуч. Це питання балансу.
Чи повернеться Мбаппе на рівень 2022 року? Немає причин у це не вірити. Мені б цього хотілося. Так, він перебуває у складній ситуації, але це не скасовує його заслуг, і він здатний знову робити все, що у нього добре виходило, навіть якщо у 2024 році він був не такий ефективний.
Обставини відрізняються, тому що сьогодні будь-яке ваше слово на видноті – соціальні мережі і далі по ланцюжку. Я говорив із деякими гравцями. Після такого змагання, як Євро, коли у вас лише три тижні на відпочинок, бувають проблеми з виконанням вимог. Вони стають дедалі вищими і вищими.
Весь час гравцям кажуть: "Ти повинен, повинен, повинен". Але іноді щось не виходить або виходить гірше, і це може призвести навіть до депресії. Психологічний стан дуже крихкий. Голова керує ногами", – цитує Дешама RMC Sport.
Нагадаємо, Кіліан Мбаппе залишився у розташуванні Реала і не приїхав до національної команди у листопаді на матчі Ліги націй.