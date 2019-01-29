toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Левченко: Чи гратиме Ракицький за збірну України після переходу в Зеніт?

08:50 885 Читать на русском
Левченко: Чи гратиме Ракицький за збірну України після переходу в Зеніт?
Ярослав Ракицький / ФФУ

Екс-гравець збірної України Євген Левченко прокоментував перехід Ярослава Ракицького в Зеніт.

Євген Левченко у своєму Twitter задав найпопулярніше питання після переходу захисника Ярослава Ракицького з Шахтаря в Зеніт.

Ракицький перейшов у Зеніт – чи варто викликати його в збірну України? Опитування

"Ось чесно, не знаю, чи буде Ракицький викликатись у збірну?", – написав Левченко.

Повідомляється, що Зеніт домовився з Шахтарем про суму у 10 млн євро та ще 2 млн в якості бонусів. Сам Ракицький підписав контракт до літа 2022 року.

Теги
Україна Україна Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Росія Євген Левченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мората офіційно перейшов в Атлетіко
    Іспанія — 28 січ2377 Мората офіційно перейшов в Атлетіко
11
год
:
48
хв
Арсенал
21:45
Кардіфф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук