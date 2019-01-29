Левченко: Чи гратиме Ракицький за збірну України після переходу в Зеніт?

Екс-гравець збірної України Євген Левченко прокоментував перехід Ярослава Ракицького в Зеніт.

Євген Левченко у своєму Twitter задав найпопулярніше питання після переходу захисника Ярослава Ракицького з Шахтаря в Зеніт.

Ракицький перейшов у Зеніт – чи варто викликати його в збірну України? Опитування

"Ось чесно, не знаю, чи буде Ракицький викликатись у збірну?", – написав Левченко.

Повідомляється, що Зеніт домовився з Шахтарем про суму у 10 млн євро та ще 2 млн в якості бонусів. Сам Ракицький підписав контракт до літа 2022 року.