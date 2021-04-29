"У Лізі Європи я грав проти Севільї, ПСЖ, Галатасарая – ці моменти приємно згадувати. Це був мій найкращий час у футболі. На жаль, травма перервала мою кар'єру. Мені вже 30, важко повернутися у професійний футбол. Четверта ліга Польщі – гарне місце для мене зараз.

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В Україні три професійні ліги. Нижче – аматорські ліги. Досить багато футболістів переходять з дивізіонів професіоналів в аматорські команди. Вони показують свій футбол за хороші гроші. Тому вважаю, що в Україні аматорський чемпіонат рівнем вище, ніж польський 4-й дивізіон.

Раніше грав за Хробри у другому дивізіоні Польщі, але травма завадила мені повернувся в Україну в одну з регіональних ліг. Вважаю, здоров'я – запорука успіху в спорті. У моєму випадку травми стали перешкодою для розвитку", – сказав Гудима у коментарі OZPN.

Нагадаємо, нині 30-річний гравець захищає кольори польської Фортуни з Глогувека.

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