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Четверо гравців Шахтаря потрапили до символічної збірної Ліги Європи

12:23 - Читать на русском
Четверо гравців Шахтаря потрапили до символічної збірної Ліги Європи
Шахтар – Базель / ФК Шахтар

УЄФА склав свою одинадцятку найкращих гравців Ліги Європи на основі оцінок футболістів за матчі чвертьфіналу.

2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
 
Рікі ван Вольфсвінкель 90+2’
2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
90+2’ Рікі ван Вольфсвінкель

Впевнена перемога Шахтаря у чвертьфіналі Ліги Європи над швейцарським Базелем (4:1) дозволила одразу чотирьом гравцям донецької команди потрапити до символічної збірної тижня євротурніру.

Шахтар застрибнув у топ-15 клубного рейтингу УЄФА, обійшовши двох європейських грандів

Серед одинадцяти найкращих чотири бразильці "помаранчево-чорних", а саме: Додо, Жуніор Мораєс, Марлос та Тайсон.

Інтер "делегував" двох гравців, а Манчестер Юнайтед – трьох. Голкіпер Копенгагена, який пропустив від "червоних дияволів" лише в овертаймі, отримав місце у воротах символічної збірної. А французький захисник Жюль Кунде став єдиним представником Севільї у цьому переліку.

Цікаво, що за версією відомого статистичного порталу WhoScored до числа найкращих не потрапив жоден представник міланського Інтера, з яким Шахтарю доведеться зіграти у півфіналі турніру менше ніж за тиждень – 17 серпня.

Шахтар – Базель: бразильський карнавал, класний Степаненко, неоднозначні Бондар та Олівер і хороші шанси на тріумф в ЛЄ

blog_ava
Шахтар – Базель: бразильський карнавал, класний Степаненко, неоднозначні Бондар та Олівер і хороші шанси на тріумф в ЛЄ
05:51
14162
Теги
Ліга Європи Головне Додо Жюль Жюль Кунде Шахтар - Базель Тайсон Марлос Жуніор Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер Копенгаген Копенгаген
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