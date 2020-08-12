Четверо гравців Шахтаря потрапили до символічної збірної Ліги Європи

УЄФА склав свою одинадцятку найкращих гравців Ліги Європи на основі оцінок футболістів за матчі чвертьфіналу.

Впевнена перемога Шахтаря у чвертьфіналі Ліги Європи над швейцарським Базелем (4:1) дозволила одразу чотирьом гравцям донецької команди потрапити до символічної збірної тижня євротурніру.

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Серед одинадцяти найкращих чотири бразильці "помаранчево-чорних", а саме: Додо, Жуніор Мораєс, Марлос та Тайсон.

Інтер "делегував" двох гравців, а Манчестер Юнайтед – трьох. Голкіпер Копенгагена, який пропустив від "червоних дияволів" лише в овертаймі, отримав місце у воротах символічної збірної. А французький захисник Жюль Кунде став єдиним представником Севільї у цьому переліку.

Цікаво, що за версією відомого статистичного порталу WhoScored до числа найкращих не потрапив жоден представник міланського Інтера, з яким Шахтарю доведеться зіграти у півфіналі турніру менше ніж за тиждень – 17 серпня.

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