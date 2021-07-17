Четверо гравців Маріуполя перейшли у клуб Другої ліги
Грандіозний відтік кадрів відбувся у Маріуполі – гравці з досвідом виступів у Прем'єр-лізі емігрували у клуб, який виступає на два дивізіони нижче.
Представник Другої ліги – Яруд – на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram оголосив про підписання одразу кількох гравців Маріуполя.
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Новачками стали воротар Павло Кравцов, захисники Данило Дмитрієв та Іван Мамросенко, а також хавбек Ігор Тищенко.
Нагадаємо, Маріуполь у минулому розіграші чемпіонату УПЛ посів у турнірній таблиці 11 сходинку, набравши 26 очок. Яруд за підсумками сезону 2020/21 посів шосту сходинку у групі Б Другої ліги.
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