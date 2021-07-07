Футболісти Шахтаря Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко та Марлос приєдналися до донецької команди на навчально-тренувальному зборі, повідомляють клубні соцмережі "гірників".

Захисник Шахтаря перейшов у Ворсклу, – журналіст

Всі вони перебували у складі збірної України на чемпіонаті Європи. З усіх представників "синьо-жовтих", які представляли Шахтар, до табору команди не повернувся лише Сергій Кривцов – захисник отримав травму у матчі з Англією. Раніше до "помаранчево-чорних" приєдналися Георгій Судаков та Анатолій Трубін.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступилась збірній Англії з рахунком 0:4 і припинила участь у турнірі.

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