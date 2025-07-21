Український наставник Мирон Маркевич побував на спарингу між Рухом і Буковиною (0:2).

– Ви прийшли на Рух подивитися чи на Буковину?

– І на тих, і на тих. Зараз часу в мене багато, тож… До Руха я таке маю відношення, що колись створював взагалі ту школу, тому мені хочеться дивитися, як молоді футболісти прогресують.

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Ну, і Буковина все ж. Відроджується футбол у Чернівцях – то вже добре.

– Бачили, що ви тепло поспілкувалися зі Сергієм Шищенком. Про що говорили?

– По-перше, він колись грав під моїм керівництвом. Я його привітав з тим, що він добре попрацював в Оболоні. Тому що, чесно кажучи, я не вірив, що він з тією командою вибереться. Тож я його привітав і побажав тільки успіхів далі.

– За Буковиною трошки стежите зараз?

– Так. Я взагалі стежу за українським футболом.

– Там і ваші екс-підопічні вже є – Саків, Підлепенець.

– Так, я думаю, що вони допоможуть, – сказав Маркевич для прес-служби Буковини.

Нагадаємо, Сергій Шищенко міг очолити Олександрію після відходу Руслана Ротаня у Полісся. Однак тренер зробив вибір на користь амбітної Буковини, що виступає у Першій лізі.

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