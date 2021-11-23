"Одне тішить – забили, перервали серію без голів в ЛЧ. Нам було важко, тому у другому таймі пішли ва-банк, грали атака на атаку. Коли ми грали на виїзді, то контратаки у нас зовсім не виходили. Зараз було трохи краще, пішли вперед. Та й зараз Баварія грала вже більш розслаблено, адже з групи вийшла. Погода також вплинула.

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Я не знаю, що казати про свої голи. Пощастило, забив, але очки не взяли – це погано. Моє завдання на цій позиції – боротися, чіплятися за м'яч. Чесно, форвардом ще не почуваюсь. Я не знаю, скільки часу ще знадобиться. Я себе там не відчуваю, але тренери ставлять – я радий, що виходжу на поле", – резюмував Гармаш у коментарі Megogo.

Додамо, що 31-річний гравець провів 21 матч у поточному сезоні і забив вже 8 м'ячів.

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