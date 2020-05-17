Чеснаков: Ворскла не веде перемовин щодо продовження контрактів – під загрозою перебувають 7-8 гравців

Лідер Ворскли Володимир Чеснаков розповів про певні нюанси роботи полтавського клубу.

"Не було ніяких розмов щодо продовження контрактів з тими, у кого закінчуються угоди. Якщо я не помиляюся, в підвішеному стані перебувають 7 або 8 футболістів.

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Зараз такий час, що можна насолоджуватися спілкуванням з дітьми. Проблеми з продовженням контрактів будемо вирішувати по мірі надходження", – розповів Чеснаков для ТК Футбол.

Після 23-х турів УПЛ Ворскла розташувалась на 10-й сходинці. Нагадаємо, матчі чемпіонату України будуть відновлені вже з 30 травня.

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