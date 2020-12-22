Захисник Ворскли Володимир Чеснаков розповів про пошкодження, через яке він не зміг зіграти в останніх трьох матчах полтавців.

"У матчі десятого туру із Колосом мені не вдалося уникнути м'язової травми. Наш медичний персонал хоча і дуже старався, але мені так і не вдалося відновитися навіть до завершального календарного поєдинку перед відпусткою – з Минаєм.

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Минуло ще майже два тижні, реабілітаційний процес тривав, болі в нозі вже не турбують і з'явилася впевненість, що на початку січня, коли Ворскла повернеться з відпустки, я зможу почати підготовку до весняної частини чемпіонату в загальній групі.

На жаль, в останніх турах Ворскла не змогла задіяти з різних причин найсильніший склад, що негативно позначилося на виступі команди. Однак, як мені стало відомо, зараз лазарет вже спорожнів: крім мене також відновилися Владислав Кулач та Євген Опанасенко", – зазначив Чеснаков у коментарі meta-ratings.

До слова, капітан Ворскли провів 11 матчів у складі Ворскли у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями. Полтавці посідають 5 місце в УПЛ, маючи в активі 20 очок.

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