Чеснаков розповів про відмінності роботи Косовського та Максимова на чолі Ворскли

Захисник Ворскли Володимир Чеснаков прокоментував виступи полтавської команди в нинішньому сезоні та порівняв роботу тренерів Юрія Максимова та Віталія Косовського.

"У цьому сезоні у нас не вийшло тільки в плані результату. Були й провальні матчі, але в більшості зустрічей ми грали не гірше за суперника, а часом і перевершували його. Там, де повинні були перемагати, грали внічию.

Судді будуть знущатися з нас, але нічого, я це запам'ятаю, – Максимов оцінив роботу рефері у матчі проти СК Дніпро-1

Якщо порівнювати сьогоднішню команду і ту, яка фінішувала третьою в УПЛ, то тоді був більш згуртований колектив. Раніше, після розмови на підвищених тонах, ми виходили на поле іншою командою. Зараз же чогось не вистачає, якогось командного духу. Говорили ми багато, а результату не було.

У мене немає жодних претензій до Віталія Косовського в плані віддачі футболу, проведення тренувань і побуту. Я до нього ставився і ставлюся з повагою. Я йому сказав, що не вийшло тільки одне – результат. Команда хотіла допомогти і собі, і йому. Нікому не хочеться перебувати на такому місці в турнірній таблиці. Від імені команди хочу сказати йому спасибі за те, що показав іншу сторону футболу, інший вектор.

Звичайно, Юрій Максимов відрізняється від Косовського. З ним знову інший вектор футболу. Він простий: зайшов і відразу пожартував, сказав нам бути веселішими, тренувальний процес будує на позитиві, каже, щоб ми жартували один з одного", – поділився Чеснаков в коментарі Футбольному формату.

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