Чеснаков підбив підсумки виступам Ворскли у Лізі Європи

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков вважає, що команда здобула досвід, виступаючи у Лізі Європи.

"Ми отримали дуже великий досвід, який, сподіваюся, стане в нагоді нам у майбутньому. По-друге, ми побачили рівень команд, рівень футболу. Вважаю, що Ворсклі пощастило зіграти на таких чудових стадіонах. Це найкращі арени, де доводилося грати.

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Крім того, ще й суперники дісталися дуже серйозного рівня – Арсенал і Спортинг. Вони показали, до чого слід прагнути не тільки Ворсклі, а й всьому українському футболу.

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Виїзна зустріч з Арсеналом? Усі звернули увагу на, що нам вдалося зіграти гідно, а мені ще й пощастило забити гол, який залишиться в пам'яті на все життя", – сказав Чеснаков клубному телебаченню.