Чеснаков і ще 3 гравці Ворскли вийшли із самоізоляції
10:46 - Читать на русском
Полтавська Ворскла отримала кадрове підсилення перед поєдинком 13-го туру Прем'єр-ліги проти одеського Чорноморця.
Четверо гравців "зелено-білих" перехворіли коронавірусом, повідомляє Metaratings.
Верес – Ворскла – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Оборонці Бондаренко та Чеснаков, хавбек Пуцлін, нападник Кравчук вийшли з самоізоляції. У п'ятницю квартет виконавців відновить тренувальний процес у загальній групі. Якщо вони швидко наберуть кондиції після хвороби, то керманич полтавців Юрій Максимов розгляне варіант із їхньою участю у матчі з "моряками".
Нагадаємо, що матч Ворскла – Чорноморець відбудеться у понеділок, 1 листопада.
Ворскла вийшла у чвертьфінал Кубка України, впевнено перегравши Верес на виїзді
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