Четверо гравців "зелено-білих" перехворіли коронавірусом, повідомляє Metaratings.

Верес – Ворскла – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Оборонці Бондаренко та Чеснаков, хавбек Пуцлін, нападник Кравчук вийшли з самоізоляції. У п'ятницю квартет виконавців відновить тренувальний процес у загальній групі. Якщо вони швидко наберуть кондиції після хвороби, то керманич полтавців Юрій Максимов розгляне варіант із їхньою участю у матчі з "моряками".

Нагадаємо, що матч Ворскла – Чорноморець відбудеться у понеділок, 1 листопада.

Ворскла вийшла у чвертьфінал Кубка України, впевнено перегравши Верес на виїзді