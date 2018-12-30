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Чеснаков: Футболістам Ворскли заборгували зарплату за п'ять-шість місяців

11:01 363 Читать на русском
Чеснаков: Футболістам Ворскли заборгували зарплату за п'ять-шість місяців
Фк Ворскла

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков розповів про заборгованість перед гравцями Ворскли та плани на весняну частину чемпіонату.

"Чи позитивні у команди очікування від 2019-го року? Швидше надія на те, що в Ворсклі настане фінансова стабільність. Якщо не говорити про преміальні, футболістам винні зарплату за п'ять-шість місяців.

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Проте весна для Ворскли обіцяє бути цікавою, адже за чотири тури до закінчення першого етапу боротьба за потрапляння до шістки найкращих, тільки починається.

Розклад матчів, що залишилися для Ворскли вселяє оптимізм, оскільки грати доведеться з суперниками приблизно однакового рівня. Головне, добре підготуватися на зборах. Все в наших руках", – цитує Чеснакова Команда 1.

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Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков Ворскла Ворскла
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