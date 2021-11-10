Чех Даніел Кршетінскі придбав 27% акцій клубу, інформує офіційний сайт "молотів".

Вест Хем заплатив величезну ціну за перемогу над Ліверпулем – незамінний лідер ризикує вилетіти до кінця сезону

Сума угоди за оцінками ЗМІ – 180-200 млн фунтів. Чеський мільярдер має свої частки у празькій Спарті, Royal Mail, Sainsbury's та французькій газеті Le Monde. Віднині Кршетінскі є другим акціонером Вест Хема, випередивши Девіда Голда (25,1%) і поступаючись лише Девіду Саллівану (38,8%).

Нагадаємо, після 11 турів Вест Хем сенсаційно йде на третій сходинці АПЛ, яка гарантує команді Ярмоленка місце в ЛЧ.

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