"Червоні у Динамо? Гармаш подає поганий приклад". Чому Маріуполь – Шахтар без інтриги, або Що відбувається у Карпатах

"Футбол 24" обговорює матчі 26 туру УПЛ із Андрієм Полуніним, екс-хавбеком Дніпра, Карпат та збірної України.

– Динамо удев’ятьох перемогло Львів. “Напевно, судді перевіряють, без скількох футболістів ми витримаємо", – підсумував хавбек киян Андрієвський. Загалом у пасиві команди Хацкевича вже 5 червоних карток у цьому сезоні. Як ви можете це пояснити?

– Червоні картки з’являються тоді, коли упереджені судді, або ж футболісти – невисокого класу. Адже кваліфіковані гравці намагаються не отримувати вилучень. У Динамо, ймовірно, існує проблема із дисципліною. Яскрава особистість у цьому плані – Денис Гармаш. Молодь дивиться на нього і переймає поганий приклад. Одна справа – отримати червону картку за фол останньої надії. Інша справа – за розмови чи удар суперника.

Львів – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

– Колись гравці Динамо вкрай рідко отримували навіть заслужені вилучення. Арбітри ставилися до гранда більш делікатно. Чи можемо говорити про те, що зараз кияни втратили цей привілейований статус?

– Справді, у часи перших чемпіонатів Незалежної України ставлення арбітрів до Динамо було значно лояльнішим. Зараз, без цієї прихильності, ризик отримання жовтих та червоних карток зростає. Це очевидно.

– Шахтар обіграв Маріуполь, не реалізувавши при цьому одразу два пенальті: у другому матчі поспіль хибить Мораєс + невдало пробив Алан Патрік. Вас дивує така раптова проблема лідера чемпіонату? Хто, на вашу думку, повинен бути штатним пенальтистом Шахтаря?

– Три нереалізовані пенальті у двох матчах – головному тренеру пора втрутитися у цю ситуацію і закріпити цю місію за одним гравцем. Або ж капітан команди може взяти на себе відповідальність, як лідер колективу.

– У 46 матчах між собою Маріуполь лише тричі зумів зіграти внічию із Шахтарем. Напевно, жодна інша команда не віддає "гірникам" очки настільки легко. Ви бачите проблему лише у спортивній площині?

– Маріуполь відсотків на 70 укомплектований гравцями Шахтаря. Тож, безперечно, це зумовлює розмови і припущення негативного контексту. Раніше у чемпіонаті існували два пули. Але в одному пулі команди між собою боролися і відбирали очки, а в іншому – легко можна було припустити, як завершаться матчі. Я не хочу нікого звинувачувати, але такий підтекст читається.

– Зоря повернулася з Олександрії із перемогою, але до "бронзи" – однаково далеко. Чи не запізно увімкнулася команда Вернидуба?

– Звичайно, що запізно – до фінішу не так багато ігор залишилося. Впевнений, що команда Шарана вже не віддасть третю позицію. Розрив дуже відчутний – 9 очок. В Олександрії усвідомлюють унікальність моменту – це ж буде історичний успіх клубу + гарантоване місце у груповому турнірі Ліги Європи. Вони докладуть максимум зусиль, щоб утриматись у топ-трійці. А от Зоря занадто багато обов’язкових очок розгубила – вистачало і нічиїх, і поразок.

– Карпати дали майстер-клас того, як за одну хвилину програти практично виграний матч. "Їм взагалі по***", – сказав на емоціях Нестеров про багатьох своїх одноклубників. Львівська команда розвалюється?

– Про розвал не можу нічого сказати, бо не знаю ситуації всередині клубу. Але можу сказати про багатьох гравців Карпат – їм бракує поваги до власного вболівальника. Коли я виступав за Карпати і ми здобули "бронзу", на кожному матчі був практично повний стадіон. Львівський уболівальник фахово розуміється у футболі і реагує, коли щось йде не так. Теперішнім футболістам не варто так поводитися. А якщо серед них справді є байдужі – повинне втрутитися керівництво клубу, провести відповідну бесіду.

Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Я розумію, що іспанський тренер, напевно, не зовсім усвідомлює, що таке Карпати. Але навіть він глибоко обурений грою своєї команди. Як такі високі гравці можуть пропускати на останніх хвилинах? Команді потрібно рішуче пояснити, яким має бути правильне ставлення до власних уболівальників і до футболу взагалі. Карпати – це ж великий клуб, з іменем та багатою історією!

– Наскільки реальним є варіант, що Карпати за підсумками сезону вилетять у Першу лігу?

– Думаю, що у клубі є достатньо людей, які усвідомлюють: Карпати повинні зробити все, щоб залишитися серед еліти. Для цього є ще кілька турів. Якщо вилетять такі команди, як Чорноморець і Карпати, УПЛ лише втратить. Конкретно щодо "зелено-білих" я налаштований доволі оптимістично. Вірю, що їм вдасться зберегти прописку.

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Недисциплінованість Динамо, криза Мораєса, великі проблеми Карпат: підсумки 26-го туру УПЛ