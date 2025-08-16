Червона Ррапая у відеоогляді матчу Колос – Карпати – 1:1
18:48
Колос зіграв у нічию з Карпатами (1:1) у третьому турі УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Колос та Карпати розписали результативну нічию у грі третього туру української Прем'єр-ліги.
Карпати у більшості врятували нічию з Колосом – незарахований гол Невеша і дикий нефарт Краснопіра
Команда з Ковалівки вийшла вперед у першому таймі завдяки голу Климчука, але вилучення Ррапая змінило хід гри. В підсумку Краснопір зумів врятувати для Карпат нічию в другому таймі.
