"Ми прострелили собі ногу цієї червоною карткою, але добре зіграли і вдесятьох. Ми весь матч перебували у хорошій формі і були небезпечними. Мої хлопці билися до останньої хвилини.

Яремчук перепросив за безглузде вилучення у матчі проти Кортрейка

Те, що ми не забили, майже маленьке диво. Але іноді це буває непросто. Воротар Кортрейка часто перебував у вигідному положенні, а коли це було не так, удача була на його боці. Шкода, що ми програли, але, як тренер, я задоволений, що ми створювали моменти у меншості. Шкода, що жоден з них не був реалізований. Коротко: я задоволений грою, але ми їдемо додому без очок.

Я можу коротко розповісти про цю червону картку. Це реакція, але такий нападник, як Яремчук, повинен вміти з цим справлятися. Він відповів неправильно. Суддя потім сказав мені, що це був удар по обличчю, але це неправда, це був поштовх. У всякому разі Роману не варто було так поводитися.

Яремчук вибачився після фінального свистка у роздягальні. Він звернувся до команди і вибачився. Він сказав, що дуже стурбований тим, що залишив команду в меншості. Я ціную це, але це має значення тільки в тому випадку, якщо стане уроком для нього. Кожен гравець повинен розуміти, що йому можуть багато чого сказати, щоб вивести з рівноваги. Нехай це буде уроком для всієї команди", – цитує Ванхазебрука офіційний сайт Гента.

Гент програв "битву українців" та перервав вдалу серію – червона картка Яремчука стала фатальною