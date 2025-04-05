В матчі 23 туру УПЛ Ворскла в меншості поступилася Зорі. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Перший тайм матчу між Ворскою та Зорею був безгольовим для команд. Найяскравішим епізодом в ньому стало отримання полтавцем Олександром Скляром жовтої картки на 44-й хвилині.

Зоря на виїзді у доданий час вирвала перемогу в Ворскли – Скляр став антигероєм, Будківський встановив особистий рекорд

Проте після перерви команди швидко увімкнули високі швидкості та після виходу на поле Антюха Зоря змогла відкрити рахунок в зустрічі, Будківський відзначився голом з передачі Мічіна – 1:0 на користь гостей.

За 6 хвилин після пропущеного голу підопічні Максимова знову отримали проблему – Скляр, який отримав "гірчичник" вже перед перервою, зіграв необережно, за що арбітр нагородив його другою жовтою і в підсумку червоною карткою.

Але Ворскла не здавалася і навіть змогла зрівняти рахунок на 70-й хвилині.

Здавалось, що все йде до нічиєї, але команда Младена Бартуловіча розуміла, що треба перемагати в більшості. В підсумку зусилля луганської команди вилились в переможний м'яч – Мічін додав до асисту ще й гол на 90+4 хвилині, зафіксувавши фінальний рахунок 2:1 на користь гостей.

Завдяки перемозі Зоря піднялася на 6 місце в УПЛ, а Ворскла так і залишилась в зоні перехідних матчів.