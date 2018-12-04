Червенков зізнався, що у Чорноморці є затримки зарплати

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував результат гри проти Динамо та розповів про заборгованості по зарплаті.

"Вважаю, що сьогодні вийшла цікава гра. Ми почали матч від оборони, добре захищалися, але отримали пенальті у свої ворота, і у господарів виникла перевага.

Динамо перемогло Чорноморець завдяки двом голам з пенальті

У другому таймі пропустили ще один м'яч з пенальті. Я вніс тактичні корективи, вийшов ще один футболіст атаки. На жаль, забити не вийшло. Зазначу, що наш "дитячий садок" зіграв сьогодні добре, не злякалися грізного суперника, діяли холоднокровно", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.

Динамо – Чорноморець – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Також головний тренер одеситів у коментарі для Tribuna.com розповів про фінансовий стан справ у команді: "У нас є затримки зарплати, але все буде нормально. Їдемо на збір в Анталію, все за планом", – сказав Червенков.