Червенков розповів про стан Чорноморця перед стартом у Першій лізі

Одесити готуються до непростого сезону в другому дивізіоні України.

"Зберемося в Одесі в повному складі в кінці червня. Плануємо традиційний медичний огляд. Перше тренування ми проведемо 1-го липня. Розраховуємо повністю зберегти кістяк команди, в чому нас цілком підтримує керівництво клубу. Звичайно, для вирішення серйозних завдань нам не обійтися без підсилення, але воно буде мати точковий характер.

Десна вийшла з відпустки і визначилася із суперниками для спарингів

Запросимо нових кваліфікованих футболістів на проблемні позиції. Робота в цьому напрямку вже ведеться. Підготовчий збір Чорноморця пройде на нашій базі в Совіньоні, де є практично ідеальні умови для повноцінної тренувальної роботи. Плануємо кілька спарингів, про їх розклади ми повідомимо пізніше", – зазначив Червенков в коментарі офіційному сайту "моряків".

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