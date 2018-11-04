Червенков прокоментував чергову поразку Чорноморця – цього разу від Зорі

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував поразку від Зорі у 14 турі УПЛ.

"Ситуація залишається складною. І сьогодні не зуміли зіграти так, як хотіли. Суперники грали краще – виграли єдиноборства і підбори, краще контролювали м'яч.

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На жаль, у нас було дуже багато технічного браку, і це вплинуло на результат. Можу відзначити, що невезіння продовжується. Ми не забили гол – в наступній атаці суперник забиває нам. У другому таймі – те ж саме: ми не забиваємо – забиває суперник.

Погано, що отримали три голи після стандартів, це говорить про те, що не всі футболісти виконали тактичні вказівки – спізнювалися і не накривали вчасно своїх суперників.

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У другому таймі я хотів замінами посилити нашу атаку, але це не дало результату. Все-таки ми намагалися, хотіли грати в футбол, але, треба відзначити, що наш суперник був дуже хороший. Вони грали краще, ніж ми, і наша поразка закономірна", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.