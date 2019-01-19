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Червенков повідомив, що на перегляді в Чорноморці перебувають 8 футболістів

11:45 166 Читать на русском
Червенков повідомив, що на перегляді в Чорноморці перебувають 8 футболістів
Ангел Червенков / фото із соцмереж

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков розповів про футболістів, які перебувають на перегляді.

"На перегляді у нас перебувають воротар Овчаров, захисник Голіков. Запросили Гліба Гупала, Євгена Морозенка, Дмитра Гранкіна і в центр поля Євгена Чумака. Так що у нас є вибір. Також до нас приєдналися грузинський футболіст Давид Кохія, а також Тимур Велієв. Будемо приймати рішення. Найголовніше те, як вони себе покажуть.

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Завдання – підняти команду і в фізичному плані, і в тактичному. Хочу посилити нашу атаку і досягти стабільності при розіграшах м'яча. Потрібно підняти якість роботи з м'ячем і рівень надійності в обороні", – сказав Червенков в ефірі ТК Футбол.

Чорноморець покинули троє гравців

Після 18 турів чемпіонату України одесити посідають 11 місце в турнірній таблиці КПЛ. В активі команди всього 12 очок.

Теги
Зимові збори Чорноморець Чорноморець Ангел Червенков Ангел Червенков
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