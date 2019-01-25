Червенков оцінив потенціал Танчика

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував можливості форварда Володимира Танчика.

"З Танчиком ми працювали разом у Севастополі, я знаю його, дав йому дорогу, можу так сказати. Він дуже технічний і швидкісний, неприємний для суперника футболіст, дуже серйозний і відповідальний як людина.

Чорноморець підсилився одразу чотирма новачками

Кілька днів тому ми обговорювали з президентом клубу все, що робимо і будемо робити. Я дав йому програму на місяць вперед, що ми будемо робити, які у нас гри товариські і все інше.

Він людина відкрита, футбольна, дуже любить Чорноморець, робить все максимально можливе, щоб команда виглядала краще", – сказав Червенков каналу Футбол 1.